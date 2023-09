Illegal eingereiste Menschen in Baden-Württemberg

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele illegal eingereiste oder sich illegal in Deutschland aufhaltende Menschen jeweils im ersten Halbjahr 2023, im Vorjahreszeitraum sowie im ersten Halbjahr 2019 durch die Bundespolizei in Baden-Württemberg aufgegriffen worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/8168) unter anderem danach, in welchen Gemeinden diese Personen jeweils aufgegriffen wurden.