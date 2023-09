Berlin: (hib/STO) Die Cyber-Sicherheit beim „digitalisierten Auto“ ist ein Thema einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/8136). Wie die Fraktion darin schreibt, nimmt die Digitalisierung in modernen Autos stetig zu. Durch die digitale Vernetzung mit der Außenwelt könnten im Fahrzeug neue Dienstleistungen und Funktionen bereitgestellt werden. Dadurch vergrößerten sich jedoch auch die Angriffsfläche und damit die Bedeutung der Cyber-Sicherheit in modernen Fahrzeugsystemen. Cyber-Angriffe ermöglichten einen Einfluss auf die Fahrsicherheit. Aufgrund ihrer zahlreichen Kameras und Sensoren eigneten sich moderne Autos möglicherweise auch zu Spionagezwecken.

Wissen wollen die Abgeordneten, ob die Bundesregierung systematisch Cyber-Sicherheitsvorfälle in und rund um digital vernetzte Autos erfasst. Auch erkundigen sie sich unter anderem danach, welches Ressort der Bundesregierung federführend verantwortlich ist in Fragen zur Cyber-Sicherheit in „intelligenten, vernetzten, modernen Pkw“ und welches in Fragen zur Spionage in und mit solchen Fahrzeugen.