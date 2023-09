Linke thematisiert Amtsführung von Ex-BfV-Präsident Maaßen

Berlin: (hib/STO) Die Amtsführung des ehemaligen Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/8138). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, ob Maaßen „während seiner Amtszeit persönlich Löschungen beziehungsweise Korrekturen in den jeweiligen in seiner Amtszeit verfassten jährlichen Verfassungsschutzberichten oder den Berichten des BfV an die Bundesregierung“ veranlasst hat.