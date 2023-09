Cyberangriffe gegen Einrichtungen des Bundes thematisiert

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Cyber-Operationen gegen Bundesministerien, Bundesbehörden und kritische Infrastruktur in Deutschland beziehungsweise entsprechende deutsche Einrichtungen im Ausland oder die Bundeswehr in Auslandseinsätzen seit 2017 durch wen ausgeführt worden sind. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/8158) unter anderem danach, ob der Bundesregierung Cyberangriffe bekannt sind, die von nicht-staatlichen bewaffneten Gruppierungen gegen Einrichtungen, Ministerien, Behörden des Bundes durchgeführt wurden.