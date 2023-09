Polizeiliche Eingangsstatistik der Bundespolizei

Berlin: (hib/STO) Um „Begriffsverwendungen in der Polizeilichen Eingangsstatistik der Bundespolizei“ (PES-BPOL) geht es in einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/8145). Darin erkundigt sie sich unter anderem danach, welche Unterschiede zwischen dem Erfassungsparameter „Messerangriff“ in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) und der Erfassungskategorie der Bundespolizei in der PES-BPOL „Gewalttaten mit dem Tatmittel Messer/Messer eingesetzt“ bestehen.