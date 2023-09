Bundestagspräsidentin informiert über vier Parteispenden

Berlin: (hib/HAU) Bundestagspräsidentin Bärbel Bas informiert in einer Unterrichtung (20/8196) über vier Parteispenden, die im Juli 2023 gemeldet worden sind und die jeweils 50.000 Euro übersteigen. Dazu zählen Spenden von Susanne Klatten und Stefan Quandt aus Bad Homburg in Höhe von jeweils 50.001 Euro für die CDU und eine Spende des dänischen Kulturministeriums an den Südschleswigschen Wählerverband (SSW) in Höhe von 137.458,76 Euro. Der SSW ist die Partei der dänischen und friesischen Minderheit in Deutschland. Des Weiteren spendete Daniela Porsche aus Salzburg (Österreich) der Vorlage zufolge 83.850 Euro an die CSU.