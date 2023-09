Zukunft der Sahel-Plus-Initiative

Berlin: (hib/JOH) Um Ziele, Erfolge und Fortbestand der Sahel-Plus-Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) geht es in einer Kleinen Anfrage (20/8087) der AfD-Fraktion. Unter anderem wollen die Abgeordneten wissen, wie die Entwicklungszusammenarbeit mit und in Mali ausgestaltet werden soll, nach dem Auslaufen der Bundeswehr-Beteiligung an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und angesichts der angespannten Beziehungen zwischen Deutschland und Mali.