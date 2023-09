Linke fragt nach Wirkung der Wohngeldreform

Berlin: (hib/NKI) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/8140) nach der Wohngeldreform, die Anfang des Jahres in Kraft getreten ist. Die Parlamentarier möchten von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Haushalte in der Bundesrepublik aktuell Anspruch auf Wohngeld haben, wie vielen Haushalten aktuell Wohngeld ausgezahlt wird und wie viele Haushalte seit dem 1. Januar 2023 diese Leistung neu beantragt haben.