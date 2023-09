Fragen zur ukrainischen Geschichtspolitik

Berlin: (hib/AHE) „Rechtsextreme Ausprägungen der ukrainischen Geschichtspolitik“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage (20/8177) der Fraktion Die Linke. Die Abgeordneten erkundigen sich darin unter anderem nach Denkmalseinweihungen und Straßenumbenennungen in der Ukraine zu Ehren von Angehörigen der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) und der Ukrainischen Aufständischen Armee (UPA), die „während des Zweiten Weltkrieges vielzehntausendfache Morde an Zivilisten, insbesondere an Polen, Juden und Roma, verübt und zumindest zeit- und fallweise mit den Nazi-Besatzern kollaboriert haben“.