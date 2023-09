Linke fragt nach Aktivitäten des Bundes für die EURO 2024

Berlin: (hib/MIS) Die Fraktion Die Linke erkundigt sich zum wiederholten male nach Aktivitäten des Bundes für die Fußball-Europameisterschaft 2024. Aus Sicht der Linken-Abgeordneten sei es unverständlich, dass der Präsident des Deutschen Fußballbundes (DFB), Bernd Neuendorf, über die Medien eine ungenügende Unterstützung der EURO 2024 durch den Bund beklage und von Bundesregierung und Sportausschuss mehr Engagement und Geld fordere. In einer Kleinen Anfrage (20/8155) wollen sie von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie hoch nach derzeitiger Planung die finanziellen Aufwendungen des Bundes für die EURO 2024 sein werden, welche Maßnahmen und Projekte es seitens der Bundesbehörden im Zusammenhang mit der EURO geben wird und inwieweit sich die Ziele und Erwartungen, die die Bundesregierung mit der Ausrichtung der EURO 2024 in Deutschland verbinde, von den Zielen und Erwartungen bei der Ausrichtung anderer Sportgroßveranstaltungen in Deutschland unterscheide.

Zudem erkundigen sich die Abgeordneten nach der Umsetzung des DFB-Nachhaltigkeitskonzeptes, nach der Barrierefreiheit, dem Ziel der Klimaneutralität und nach den Ticketpreisen.