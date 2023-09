Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie sich die Erwerbstätigenquote von Aussiedlern und Spätaussiedlern auf der einen und der Gesamtbevölkerung auf der anderen Seite seit 2022 entwickelt hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/8142) unter anderem danach, wie sich die Erwerbslosenquote von Aussiedlern und Spätaussiedlern auf der einen und der Gesamtbevölkerung auf der anderen Seite in den Jahren 2021 und 2022 darstellt.