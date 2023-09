Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke möchte von der Bundesregierung erfahren, wie viele Personen in den Jahren 2018 bis 2022 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen haben. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/8164) unter anderem danach, wie viele Menschen insgesamt in diesem Zeitraum solche Leistungen bei Jobcentern bezogen.