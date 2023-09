Keine Kenntnisse zur Nutzung von KI im Tourismus

Berlin: (hib/EMU) Der Bundesregierung liegen keine Kenntnisse über die Verbreitung der Nutzung künstlicher Intelligenz in der deutschen Tourismuswirtschaft vor, wie aus einer Antwort (20/8175) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (20/7775) der AfD-Fraktion hervorgeht. Die Abgeordneten hatten unter anderem wissen wollen, wie groß das wirtschaftliche Potenzial von Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in der Branche ist.

Auf die Frage, ob die Bundesregierung in den Jahren 2021 bis 2023 Projekte gefördert hat, mit denen Unternehmen der Tourismusbranche die notwendige Expertise für KI-Anwendungen aufbauen können, heißt es in der Antwort, dass keine derartigen Projekte gefördert worden sind. In tabellarischer Form listet die Bundesregierung geförderte Projekte auf, durch die eine Integration von Daten unterschiedlicher Anbieter unterstützt wird. So soll mittels künstlicher Intelligenz flexibel auf diese Daten zugegriffen werden können.