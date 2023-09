Illegal eingereiste Menschen in Thüringen

Berlin: (hib/STO) „Durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffene, sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen von Januar 2015 bis zum 30. Juni 2023“, lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/8230). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, wie viele „illegal eingereiste und oder sich illegal in Deutschland aufhaltende Personen“ monatlich seit dem 1. Januar 2015 bis zum 30. Juni 2023 durch die Bundespolizei in Thüringen aufgegriffen wurden.