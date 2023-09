Kleine Anfrage zum Transparenzregister

Berlin: (hib/BAL) Umfangreiche Daten und Angaben zum Transparenzregister erfragt die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage an die Bundesregierung (20/8262). Darin erklärt sie in der Vorbemerkung: „Das Transparenzregister war 2017 in Deutschland eingeführt worden. Es soll dabei helfen, den tatsächlichen Eigentümer eines Unternehmens zu identifizieren und zu mehr Transparenz bei komplizierten Eigentümerstrukturen, Firmengeflechten und Finanzflüssen beitragen. Ob das Transparenzregister diese Wirksamkeit entfalten kann, hängt stark davon ab, wie vollständig und exakt die Eintragungen der eintragungspflichtigen Rechtseinheiten sind, aber auch davon, wie das Transparenzregister geführt wird und ob die Richtigkeit der Einträge kontrolliert wird. Wie es sich dazu aktuell verhält, ist Gegenstand dieser Anfrage.“