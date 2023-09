Zahl der Gewaltdelikte mit Messern erfragt

Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Gewaltdelikte mit mitgeführten oder eingesetzten Messern als Tatmittel von der Bundespolizei im ersten Halbjahr 2023 und bis Ende August 2023 „im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahreszeiträumen sowie einschließlich der entsprechenden Zeiträume in 2019“ erfasst worden sind. Zudem erkundigt sie sich in der Kleinen Anfrage (20/8264) danach, wie sich diese Gewaltdelikte „jeweils nach deutschen, nichtdeutschen Tatverdächtigen und diesbezüglich unbekannten beziehungsweise ungeklärten Tatverdächtigen“ aufschlüsseln.