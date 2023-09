Linke fragt nach Kürzungen bei Freiwilligendiensten

Berlin: (hib/SAS) Die Folgen der im Bundeshaushalt 2024 geplanten Kürzungen bei den Freiwilligendiensten thematisiert Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/8287). So will die Fraktion von der Bundesregierung zunächst unter anderem wissen, ob neben der vorgesehenen Streichung der Mittel in Höhe von 78 Millionen Euro für das kommende Jahr weitere Kürzungen für 2025 geplant sind. Darüber hinaus fragen die Abgeordneten, wie viele der derzeit 110.000 Freiwilligenplätze aufgrund der Haushaltskürzungen wegfallen könnten und ob auch Diensteinsatzstellen geschlossen werden müssten.