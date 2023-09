Berlin: (hib/STO) „Straftaten gegen Homosexuelle und Transmenschen“ thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8268). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, wie hoch der Anteil der Gewaltdelikte an den Gesamtstraftaten der an Homosexuellen und Transmenschen verübten Delikten ist.