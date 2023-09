Unionsfraktion fragt nach Wasserstofftankstellen

Berlin: (hib/HAU) Die Tankinfrastruktur für Wasserstoff-Schwerlastverkehr und Wasserstoffbusse thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8285). Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung unter anderem wissen, wie viele Wasserstofftankstellen für schwere Nutzfahrzeuge und Wasserstoffbusse in Deutschland in Betrieb beziehungsweise in Planung und Bau sind. Gleichzeitig erkundigen sie sich nach entsprechenden Förderprogrammen. Gefragt wird auch, wie hoch der Anteil von Wasserstoffreisebussen an der Gesamtheit der Reisebusse ist.