Berlin: (hib/STO) Die AfD-Fraktion will wissen, wie viele Dienstreisen in welche Bundesländer Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) seit ihrer Amtsübernahme bis zum 31. August 2023 jeweils jährlich durchgeführt hat. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/8313) unter anderem danach, wie viele Auslandsdienstreisen Faeser in diesem Zeitraum absolvierte.