Abschiebungen im ersten Halbjahr 2023

Berlin: (hib/STO) Im ersten Halbjahr 2023 sind nach Kenntnis der Bundesregierung 7.861 Personen abgeschoben worden. Wie die Bundesregierung in ihrer Antwort (20/8280) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/7827) weiter ausführt, sind nach ihrer Kenntnis in der ersten Hälfte dieses Jahres 12.853 Abschiebungen vor und 520 Abschiebungen nach Übergabe der Person an die Bundespolizei abgebrochen worden. Als Grund des Abbruchs wird in der Vorlage unter anderem bei 6.717 Fällen „Stornierung des Ersuchens“ und bei 5.982 Fällen „nicht erfolgte Zuführung“ angegeben.