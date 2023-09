Berlin: (hib/STO) „Bundesausgaben für Deutsche in Ostmitteleuropa und den Nachfolgestaaten der UdSSR 2019 bis 2024“ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/8275). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, welche „informationspolitischen Maßnahmen zu Gunsten von deutschen Minderheiten in den Herkunftsgebieten“ seit 2019 durch die Bundesregierung in den Herkunftsgebieten in welcher Höhe unterstützt wurden.