Bundesregierung will Engagement in Mali fortsetzen

Berlin: (hib/JOH) Die Bundesregierung beabsichtigt, auch nach dem Ende der Beteiligung der Bundeswehr an der MINUSMA-Mission mit der Entwicklungszusammenarbeit in Mali engagiert zu bleiben. Die „Neubestimmung und Anpassung des Sahel-Engagements der Bundesregierung“ halte fest, dass ein starkes Engagement in der Sahel-Region - auch in Mali - im deutschen und europäischen Interesse liege, schreibt sie in einer Antwort (20/8348) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/8087).

Das Engagement werde weiterhin an den Bedürfnissen der Bevölkerung ausgerichtet und regierungsfern in der Fläche des Landes, dezentral und mit lokalen kommunalen Strukturen sowie mit multilateralen, internationalen Organisationen und Nicht-Regierungsorganisationen durchgeführt, heißt es darin. Anpassungsbedarfe, die sich möglicherweise durch eine veränderte Sicherheitslage nach dem Abzug von MINUSMA Ende 2023 ergeben könnten, würden fortlaufend und eng im Ressortkreis und mit den internationalen Partnern abgestimmt.