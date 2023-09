Berlin: (hib/CHE) Die Bundesregierung hat auf eine Kleine Anfrage (20/7941) der Fraktion Die Linke eine Antwort (20/8363) zum Thema Niedriglöhne in Deutschland vorgelegt, in der sie im Wesentlichen auf eine frühere Antwort (20/3209) verweist. Darin werden im Anhang ausführliche Datensätze zur Verteilung von Niedriglöhnen in Deutschland zusammengestellt.