Linke fragt nach rechtsextremer Gewalt bei Fußballspielen

Berlin: (hib/MIS) Die Fraktion Die Linke interessiert sich für rechtsextreme Gewalt bei Fußballspielen. In einer Kleinen Anfrage zum Thema (20/8377) erkundigen sich die Abgeordneten bei der Bundesregierung nach der Zahl der Straftaten und/oder Delikte der politisch motivierten Kriminalität von rechts und deren Entwicklung in den vergangenen Jahren. Unter anderem wollen sie wissen, wie viele Personen, die derzeit in der Datei „Gewalttäter Sport“ gespeichert sind, einen rechtsextremen Hintergrund haben beziehungsweise der rechtsextremen Szene zuzuordnen oder in einschlägigen polizeilichen oder Dateien des Bundesamtes für Verfassungsschutz erfasst sind. Zudem erkundigen sich die Abgeordneten nach Maßnahmen der Bundesregierung ergriffen hat, um den Einfluss fremdenfeindlich und rechtsextrem motivierter Gruppen im Umfeld von Fußballfans zurückzudrängen, und welchen Erfolg hatten diese Maßnahmen hatten.