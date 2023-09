Erkenntnisse zu „Knockout 51“ erfragt

Berlin: (hib/SCR) „Weitere Erkenntnisse der Bundesregierung zu der neonazistischen Gruppierung “Knockout 51„ lautet der Titel einer Kleinen Anfrage der Fraktion Die Linke (20/8447). In der Vorbemerkung führt die Fraktion einen Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Gruppe vor dem Oberlandesgericht Jena an. “Als Mitglieder und Führungsfiguren der neonazistischen Kampfsportgruppe 'Knockout 51' sollen sie Jagd auf Menschen gemacht und dabei auch Tötungsabsichten verfolgt haben„, heißt es weiter. Unter anderem fragt die Fraktion nach Erkenntnissen der Bundesregierung zu der Gruppe, etwa ob “Mitglieder, Unterstützer und/oder Sympathisanten„ der Gruppe in und außerhalb von Deutschland an Schießtrainings teilgenommen haben.