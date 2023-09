Berlin: (hib/STO) Die „deutsche Unterstützung für Grenzüberwachung in Saudi-Arabien“ thematisiert die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/8393). Darin erkundigt sich die Fraktion unter anderem danach, wie viele Angehörige der Polizei sowie der Grenztruppen in Saudi-Arabien von der Bundespolizei seit 2020 ausgebildet beziehungsweise beraten wurden.