Anhörung: Antrag zur geplanten EU-Luftqualitätsnovelle

Berlin: (hib/SAS) Der Umweltausschuss befasst sich am morgigen Mittwoch in einer öffentlichen Anhörung mit einem Antrag der CDU/CSU-Fraktion zur geplanten EU-Luftqualitätsnovelle (20/7354). Darin dringen die Abgeordneten auf eine Verschiebung neuer Vorschriften wie etwa für strengere Feinstaub- und Stickoxid-Grenzwerte. Die Anhörung beginnt um 11 Uhr im Saal E.700 des Paul-Löbe-Hauses und dauert etwa zwei Stunden. Sie wird zeitversetzt am Donnerstag ab 11 Uhr auf www.bundestag.de übertragen.

Die Tagesordnung sowie die Stellungnahmen der Sachverständigen auf bundestag.de: https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw39-pa-umwelt-luftqualitaet-966078