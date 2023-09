Aktuelle Ausgabe von „Das Parlament“

Berlin: (hib/SCR) Das von der Bundesregierung vorgelegte Zukunftsfinanzierungsgesetz bildet den Schwerpunkt der jüngsten Ausgabe der Wochenzeitung „Das Parlament“. Mit dem Gesetz will die Bundesregierung insbesondere die Bedingungen für Startups erleichtern, etwa über die Anpassung der Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungen.

Im Interview der Woche signalisiert die Digitalbeauftragte des Bundeswirtschaftsministeriums und Bundestagsabgeordnete Anna Christmann (Bündnis 90/Die Grünen) Bereitschaft, auf eine wesentliche Forderung des Startup-Verbandes zum Zukunftsfinanzierungsgesetz im parlamentarischen Verfahren einzugehen. Die Ampel-Koalition wolle die sogenannte Dry-Income-Problematik für Startup- und Scaleup-Unternehmen lösen, sagt Christmann und erklärt: „Wenn junge Unternehmen ihren Mitarbeitern Anteile am Unternehmen geben, dann wollen wir großzügigere Regelungen, was die Besteuerung angeht. Denn in dem Moment fließt ja noch kein Geld. Deshalb sind hier größere Möglichkeiten zum Aufschub für die Begleichung der Steuerschuld nötig.“

Weitere Themen der Ausgabe sind unter anderem die Fortschreibung der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sowie die andauernde Debatte um die europäische und deutsche Migrationspolitik. „Im Blickpunkt" beleuchtet die „Das Parlament"-Redakteur Claus Peter Kosfeld die Suche nach dem Ursprung des Coronavirus.

Die von der Bundeszentrale für politische Bildung herausgegebene Beilage „Aus Politik und Zeitgeschichte" befasst sich in dieser Woche mit dem Thema „Kirche in Deutschland".