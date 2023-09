Union erkundigt sich nach Nationaler Bildungsplattform

Berlin: (hib/CHA) Die CDU/CSU-Fraktion erkundigt sich in einer Kleinen Anfrage (20/8379) nach dem aktuellen Stand der sogenannten Nationalen Bildungsplattform. So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, welches Ziel die Bundesregierung mit der Konzeption einer solchen Plattform verfolgt und in welchem Zeitrahmen das Projekt umgesetzt werden soll. Ferner soll die Bundesregierung Auskunft darüber geben, mit welchen Kosten sie für den Betrieb rechne.

Mit der „Nationalen Bildungsplattform“ will die Bundesregierung unter Federführung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung eine bundesweite digitale Infrastruktur zur Vernetzung von Bildungsangeboten und zur Speicherung von Zertifikaten und Zeugnissen schaffen.