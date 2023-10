Abberufung von Ex-BSI-Chef Schönbohm thematisiert

Berlin: (hib/STO) Die Abberufung des früheren Präsidenten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8767). Darin fragt sie unter anderem, wie viele Anfragen des Bundesinnenministeriums an das Bundesamt für Verfassungsschutz hinsichtlich Schönbohms gestellt wurden.