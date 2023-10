Erwartungen der Regierung an Sportgroßveranstaltungen

Berlin: (hib/MIS) Die Ziele und Erwartungen der Bundesregierung an Sportgroßveranstaltungen in Deutschland orientieren sich an der 2021 von Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) beschlossenen Nationalen Strategie Sportgroßveranstaltungen. Deren übergeordnetes Ziel ist die Stärkung der positiven Wirkung von Sportgroßveranstaltungen auf Sport und Gesellschaft - gemeinsam, nachhaltig, professionell und unter bestmöglichem Ressourceneinsatz. Das gilt auch für die UEFA EURO 2024. Das schreibt die Bundesregierung in der Antwort (20/8593) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Die Linke (20/8155).

Die Abgeordneten hatten in ihrer Anfrage ihren Eindruck wiedergegeben, dass, obwohl die Fußball-Europameisterschaft laut Auskunft der Bundesregierung keine öffentliche Förderung erhalte, die EURO deutlich mehr Aufmerksamkeit und Zuwendungen als alle anderen Sportereignisse bekomme.

Auf eine entsprechende Frage der Abgeordneten teilte die Regierung mit: Es werden keine Statistiken über die sportpolitischen Termine der Mitglieder der Bundesregierung geführt. Eine nachträgliche Auswertung habe aber ergeben, dass Bundeskanzler Olaf Scholz seit Amtsantritt sechs Termine mit Bezug auf den Fußball wahrgenommen - und darüber hinaus vier sportpolitische Termine wahrgenommen habe. Die Ministerin des Innern und für Heimat, Nancy Faeser, habe 16 Termine mit Bezug auf den Fußball und darüber hinaus 18 sportpolitische Termine wahrgenommen.