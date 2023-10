Protestaktion der „Letzten Generation“ in Konstanz

Berlin: (hib/STO) Um eine Protestaktion von Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ geht es in der Antwort der Bundesregierung (20/8696) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/8430). Wie die Fraktion darin schrieb, hatten nach einem Bericht des „Südkuriers“ am 11. Juli dieses Jahres Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ in Konstanz eine Kreuzung besetzt. Wissen wollte die Fraktion unter anderem, wie viele Klimaaktivisten nach Kenntnis der Bundesregierung an dieser Protestaktion mitgewirkt haben. Wie die Bundesregierung dazu in ihrer Antwort ausführt, liegen Erkenntnisse vor, dass sich insgesamt zwölf Personen an der Blockadeaktion beteiligten.