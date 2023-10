AfD thematisiert DDR-Zwangsadoptionen

Berlin: (hib/SCR) Die „Situation von Kindern und Eltern von politisch motivierten Zwangsadoptionen in der DDR“ thematisiert die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8814). Darin verweisen die Abgeordneten auf eine Petition zu dem Thema aus der vergangenen Wahlperiode sowie auf einen ebenfalls in der vergangenen Wahlperiode angenommenen Antrag dazu (19/11091). Die Fraktion interessiert nun der Umsetzungsstand der in Antrag und Petition enthaltenen Forderungen, etwa hinsichtlich der Digitalisierung von Dokumenten.

Die hib-Meldung zu dem Antrag: https://www.bundestag.de/webarchiv/presse/hib/2019_06/649796-649796

Die Anhörung zu der Petition: www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2018/kw26-pa-petitionen-560804