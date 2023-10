Union erkundigt sich nach Großforschungszentren

Berlin: (hib/CHA) Nach dem Stand des Aufbaus von Großforschungszentren in der Lausitz und im mitteldeutschen Revier erkundigt sich die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8811). So wollen die Abgeordneten unter anderem erfahren, wann die Bundesregierung mit der Inbetriebnahme der Großforschungszentren rechnet und viele Mittel bisher für die Vorbereitung, den Aufbau und den Betrieb der Forschungszentren verausgabt wurden. Ferner interessiert die Unionsabgeordneten, wie viele Personalstellen bisher durch die Forschungszentren ausgeschrieben und bereits besetzt wurden.

Hintergrund der Kleinen Anfrage ist die geplante Gründung des Deutschen Zentrums für Astrophysik in Görlitz und des Center for the Transformation of Chemistry in Delitzsch. Diese Forschungszentren sollen zukünftig internationale Spitzenforschung ermöglichen, die Ansiedlung von Unternehmen fördern und neue Perspektiven in der Region nach dem Ende des Kohleabbaus schaffen.