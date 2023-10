Verbindungen und Aktivitäten der „Artgemeinschaft“

Berlin: (hib/STO) Nach „Verbindungen und Aktivitäten der rechtsextremen ,Artgemeinschaft' vor ihrem Verbot“ erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/8834). Darin führt die Fraktion aus, dass das Bundesministerium des Innern und für Heimat die Gruppierung „Die Artgemeinschaft - Germanische Glaubensgemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V.“ verboten habe. Wissen will sie unter anderem, welche Siedlungsprojekte von Mitgliedern oder Sympathisanten der „Artgemeinschaft“ der Bundesregierung am 30. September 2023 bekannt waren.