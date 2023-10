AfD fragt nach Änderungen bei der Hundeausbildung

Berlin: (hib/NKI) Neue Gesetze zur Ausbildung von Jagdhunden sind Thema einer kleinen Anfrage (20/8805) der AfD-Fraktion. Die Bundesregierung wird unter anderem danach gefragt, ob sie zur Bejagung von Füchsen in Kunstbauten und beim Einsatz an lebenden Enten, der sogenannten Müllerente, in der Ausbildung von Jagdhunden Änderungsbedarf sieht. Außerdem wollen die Abgeordneten wissen, ob in der nächsten Änderung des Bundesjagdgesetzes „das jagdfachliche Kupieren von Jagdhunden (Stöber- und Vorstehhunden) zur Verwendung im jagdlichen Einsatz“ geplant sei.