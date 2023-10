Gigabitstrategie: Details zur Umsetzung von Maßnahmen

Berlin: (hib/LBR) Das Gigabitbüro des Bundes hat verschiedene Maßnahmen zur Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit des Breitband-Portals durchgeführt. Dazu zählten etwa Beiträge auf der Webseite, Fachartikel, Präsentationen vor Ländervertretern, Kompetenzzentren, Digitalagenturen sowie auf Veranstaltungen und Messen. Dadurch seien im Jahr 2022 Kosten in Höhe von rund 10.000 Euro angefallen. Das schreibt die Bundesregierung in einer Antwort (20/8506) auf eine Kleine Anfrage der Unionsfraktion (20/7916), in der diese nach dem Umsetzungsstand einer Reihe von in der Gigabitstrategie aufgeführten Maßnahmen gefragt hatte.

Weiter schreibt die Bundesregierung, dass nach ersten Arbeitsgruppensitzungen mit den Branchen ein Konzept zum oberirdischen Glasfaserausbau und der Nutzung vorhandener Holzmasten und Errichtung neuer Telekommunikationslinien vom Gigabitbüro des Bundes veröffentlicht wurde. Derzeit werde eine Erweiterung des Konzepts geprüft. Mit Blick auf Pilotprojekte bei der oberidischen Verlegung schreibt die Bundesregierung, dass das Digitalministerium keine Projekte initiiert habe und eine Finanzierung von Pilotprojekten derzeit nicht vorgesehen sei.