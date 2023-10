Koalition will Zusammenarbeit mit Südkorea stärken

Berlin: (hib/AHE) Die Koalitionsfraktionen von SPD, Grünen und FDP setzen sich dafür ein, die „deutsch-koreanische Wertepartnerschaft zu stärken und zukunftsfest zu gestalten“. Die Republik Korea sei als stabile Demokratie und erfolgreiche Wirtschaftsnation einer unserer wichtigsten Partner in Asien und spiele bei der Umsetzung der Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung sowie der Indo-Pazifik-Strategie der Europäischen Union eine hervorgehobene Rolle, schreiben die Abgeordneten in einem Antrag (20/8865), über den der Bundestag am Donnerstag beraten will. Aus Anlass der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 140 Jahren fordern sie die Bundesregierung auf, die Regierung Südkoreas in darin zu unterstützen, „eine friedliche Entwicklung auf der koreanischen Halbinsel zu fördern und Nordkorea zur vollständigen, unumkehrbaren und überprüfbaren Beendigung seiner Programme zur Entwicklung von Massenvernichtungswaffen und ballistischen Raketen zu bewegen“.

Weitere Forderungen zielen unter anderem auf die Kooperation für die Sicherung von Lieferketten und wirtschaftlicher Resilienz, bei Zukunftstechnologien wie Halbleitern, Batterien, Biotechnologie und erneuerbare Energien sowie die Zusammenarbeit in der Energie- und Klimapolitik.