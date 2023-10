Zusammenhang von AfD-Umfragewerten und Investitionen

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/8484) will die AfD-Fraktion wissen, ob die Bundesregierung die langfristige Rentabilität der von ihr für die Ansiedlung von ausländischen Industriebetrieben in Ostdeutschland in Aussicht gestellten Fördermittel in Höhe von mehreren Milliarden aufgrund der hohen Umfragewerte der AfD als gefährdet ansieht und wenn ja, wie sie diese Einschätzung begründet.

Weiter wollen die Abgeordneten wissen, ob der Bundesregierung empirische Befunde vorliegen, die einen Zusammenhang von AfD-Umfragewerten und Investitionsabsichten von Unternehmen belegen.