Zusammenhang von AfD-Umfragewerten und TSMC-Chipwerk

Berlin: (hib/EMU) Einen möglichen Zusammenhang zwischen den Investitionen des taiwanesischen Chipherstellers TSMC in Sachsen und Umfragewerten der Partei Alternative für Deutschland stellt die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8618) her. Die Abgeordneten wollen wissen, ob bei den Verhandlungen über die Ansiedlung des Chipwerkes in Dresden zwischen der Bundesregierung und dem Unternehmen TSMC die Umfragewerte der AfD thematisiert worden seien.

Gefragt wird weiter, ob Vertreter des Unternehmens im Rahmen der Verhandlungen über die Ansiedlung des Werkes gegenüber der Bundesregierung „Forderungen oder Wünsche hinsichtlich der Diversität oder der Diversitätswertschätzung der Bevölkerung von Dresden oder angrenzender Gebiete“ geäußert hätten.