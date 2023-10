Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Côte d'Ivoire

Berlin: (hib/STO) Die wirtschaftliche Zusammenarbeit Deutschlands mit der Republik Côte d'Ivoire ist Thema einer Kleinen Anfrage der AfD-Fraktion (20/8947). Darin erkundigt sich die Fraktion danach, welche Programme, Vorhaben, Projekte oder sonstige Maßnahmen in den vergangenen zehn Jahren „im Rahmen der staatlichen und nichtstaatlichen Entwicklungszusammenarbeit der Bundesregierung mit der Republik Côte d'Ivoire in Auftrag gegeben, finanziert sowie auf sonstige Art gefördert oder durchgeführt“ wurden. Auch will sie unter anderem wissen, in welchem Umfang nach Kenntnis der Bundesregierung im genannten Zeitraum Handelsbeziehungen deutscher Firmen mit der ivorischen Wirtschaft stattfanden.