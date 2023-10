CDU/CSU fragt nach invasiven Arten in Deutschland

Berlin: (hib/STO) Um „invasive Arten in Deutschland“ geht es in einer Kleinen Anfrage der CDU/CSU-Fraktion (20/8844). Wie die Fraktion darin schreibt, hat der Weltrat für Biodiversität (Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem - IPBES) im September 2023 eine Studie vorgestellt, die sich mit den Auswirkungen invasiver Arten auf die Artenvielfalt befasst. Dieser Bericht des IPEBES beinhalte die Auswertung von 13.000 Studien zu gebietsfremden und invasiven Pflanzen- und Tierarten. Von weltweit 37.000 gebietsfremden Arten würden 3.500 als invasive Arten dargestellt, „die durch ihr Auftreten heimische Arten verdrängen oder zu deren Verschwinden beitragen“.

Wissen will die Fraktion, ob die Aussage des IPBES-Berichtes auch für Deutschland zutrifft, „dass bei 60 Prozent der ausgerotteten heimischen Pflanzen- und Tierarten invasive Arten eine entscheidende Rolle spielen“. Auch erkundigt sie sich danach, wie hoch andernfalls ist der Anteil ist, den invasive Arten an der Verdrängung und Ausrottung heimischer Pflanzen und -Tierarten in Deutschland haben. Ferner fragt sie unter anderem, welche heimischen Tier- und Pflanzenarten in den vergangenen 20 Jahren durch invasive Arten zurückgedrängt oder ausgerottet wurden .