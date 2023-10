Prävention und Parodontitisversorgung

Berlin: (hib/PK) Mit der Prävention und Gesundheitsförderung befasst sich die Unionsfraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8997). Während die Regierungsparteien im Koalitionsvertrag vereinbart hätten, Vorsorge und Prävention zum Leitbild der Gesundheitspolitik zu erheben, setze sie mit ihrem Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 bei der Prävention den Rotstift an. Ferner entziehe das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz der präventionsorientierten Parodontitistherapie für den zahnärztlichen Bereich in 2023 und 2024 finanzielle Mittel.

Die Abgeordneten wollen wissen, wann die Bundesregierung die im Koalitionsvertrag genannten „konkreten Maßnahmenpakete“ zu den Themen Alterszahngesundheit, Diabetes, Einsamkeit, Suizid sowie klima- und umweltbedingte Gesundheitsschäden umsetzen will.