Berlin: (hib/STO) Nach der Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage (in Millionen) aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 erkundigt sich die Fraktion Die Linke in einer Kleinen Anfrage (20/8987). Auch fragt sie darin unter anderem, wie sich diese Werte im Vergleich zu den Jahren 2002 und 2012 darstellen.