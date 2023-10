AfD fragt nach Forderungen von Infineon nach Diversität

Berlin: (hib/EMU) In einer Kleinen Anfrage (20/8999) will die AfD-Fraktion wissen, ob Vertreter des Unternehmens Infineon im Rahmen der Verhandlungen über die Ansiedlung eines Chipwerkes in Dresden gegenüber der Bundesregierung Bedenken hinsichtlich der hohen Umfragewerte der AfD auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene geäußert haben.

Weiter wollen die Abgeordneten wissen, ob die Infineon-Vertreter gegenüber der Bundesregierung „Forderungen oder Wünsche hinsichtlich der Diversität oder der Diversitätswertschätzung der Bevölkerung von Dresden oder angrenzender Gebiete“ geäußert hätten.