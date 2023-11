Stauverlagerung nach Lkw-Durchfahrtsverbot in Lüdenscheid

Berlin: (hib/HAU) Die aktuelle Verkehrssituation im südlichen Märkischen Kreis (Nordrhein-Westfalen) thematisiert die CDU/CSU-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8995). Die Abgeordneten verweisen auf das für die Stadt Lüdenscheid in Folge der Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der Bundesautobahn A45 zum 19. Juni 2023 erlassene Lkw-Durchfahrtsverbot für den Transitverkehr. Dies habe zu einem Ausnahmezustand in den umliegenden Kommunen des südlichen Märkischen Kreises geführt, der sich weiter zuspitze. Ein Großteil des Verkehrs verlagere sich auf die Stadt Kierspe und führe zu langen Staus, erhöhter Lärmbelastung und Beanspruchung der fragilen Infrastruktur, heißt es in der Vorlage.

Die Bundesregierung soll nun darüber Auskunft erteilen, wie viele Fahrzeuge aktuell täglich entlang der Bundesstraße B54 sowie der Landesstraße L237 durch Kierspe fahren und wie sich diese Zahl seit dem 19. Juni 2023 entwickelt hat. Wissen will die Unionsfraktion auch, welche Maßnahmen die Bundesregierung erwägt, um in Kierspe und den umliegenden Kommunen für eine Entlastung zu sorgen.