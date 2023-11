AfD fragt nach Transferagentur DATI

Berlin: (hib/SAS) Nach dem aktuellen Stand der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation (DATI) erkundigt sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (20/8722). So fragen die Abgeordneten nach dem Stand der Gründung, der geplanten Rechtsform und den Gründen für die bisher nicht erfolgte Inbetriebnahme der von der Bundesregierung angekündigten Agentur, die Forschungsergebnisse und innovative Ideen schneller in die Anwendung bringen soll.

Zudem will die Fraktion erfahren, welche Maßnahmen und Projekte aus den von 2021 bis 2023 für die DATI bereitgestellten 74,17 Millionen Euro finanziert wurden und für welche Projekte und Investitionen die für 2024 im Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 veranschlagten rund 78,84 Millionen Euro vorgesehen sind.