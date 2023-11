Zahl der Praktikanten in den Bundesministerien erfragt

Berlin: (hib/STO) Die Fraktion Die Linke will wissen, wie viele Praktikanten es in den Jahren zwischen 2015 und 2022 in den Bundesministerien jeweils gab. Auch erkundigt sie sich in einer Kleinen Anfrage (20/9078) unter anderem danach, wie viele davon Studierende der „Hertie School“ waren. Wie die Fraktion dazu ausführt, ist die Hertie School eine staatlich anerkannte private Hochschule mit Promotionsrecht in Berlin, die neben zwei anderen Masterstudiengängen auch einen „Master of Public Policy“ anbietet.