Deutschlands Beiträge an die FAO

Berlin: (hib/SAS) Deutschland hat im vergangenen Jahr Pflichtbeiträge in Höhe von 11,46 Millionen Euro sowie in Höhe von 16,48 Millionen US-Dollar an die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) gezahlt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung (20/9018) auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion (20/8770) hervor.

Die Bundesregierung verweist darauf, dass Deutschland nach einem Verteilungsschlüssel der Vereinten Nationen 6,1 Prozent des Haushalts der FAO trage. Die daraus resultierenden Pflichtbeiträge seien je zur Hälfte in Euro und US-Dollar zu zahlen. In den Jahren 2020 und 2021 sind laut Aufstellung der Bundesregierung Beiträge in der gleichen Höhe wie 2022 überwiesen worden.